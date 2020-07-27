ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
27.07.2020 - 15:15 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan adayların cevap kağıtlarını erişime açtı.
Kaynak: AA
Etiketler : YKS,cevap kağıdı,ÖSYM,
721015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/721015.aspx
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