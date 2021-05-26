Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibariyle başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Haziran ayı itibarıyla başlayacağız
26.05.2021 - 16:34 | Son Güncelleme: 26.05.2021 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren telafi eğitimi uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Etiketler : ziya selçuk,milli eğitim bakanı,
791219 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/791219.aspx
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