Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacak.
Ufuk Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak
31.05.2021 - 09:25 | Son Güncelleme: 31.05.2021 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : ufuk üniversitesi,
791718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/791718.aspx
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