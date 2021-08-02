Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı. LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

"YÜZDE 96'SI İSTEDİKLERİ OKULLARA YERLEŞTİ"

26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini anımsatan MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkat çekerek, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti" dedi.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İKİNCİ NAKİL BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH 6 AĞUSTOS

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.

SÜREÇ SONUNDA HERKES YERLEŞTİRİLECEK

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

2021 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı Son dakika haberine göre; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı.

LGS Türkiye ikincisi Nisanur’un başarı sırrını anlattı LGS'de Türkiye ikincisi olan Nisanur başarısının sırının çok kitap okumak olduğunu söyledi. Nisanur, "Çok ders çalışmadım ama düzenli çalıştım. Son zamanlarda ağırlık verdim.' dedi.