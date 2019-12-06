Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,32'lik yükselişle başladı. Endeks, 349,93 puanlık artışla 109 bin 8 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,15, holding endeksi de yüzde 0,54 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
06.12.2019 - 10:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, güne yüzde 0,32'lik yükselişle başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,gün,yükseliş,
667017 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/667017.aspx
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