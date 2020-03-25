TÜİK'e göre, konutlarda 2019 Temmuz-Aralık döneminde 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 66,4 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için 178,3 kuruş ödendi.
TÜİK konutlarda elektrik ve doğal gaz için ödenen rakamları açıkladı
25.03.2020 - 10:37 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜİK'e göre, konutlarda 2019 Temmuz-Aralık döneminde 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 66,4 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için 178,3 kuruş ödendi.
Kaynak: AA
Etiketler : TÜİK,
690875 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/690875.aspx
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