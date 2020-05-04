Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,24’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 2.267,87 puanlık azalışla 98 bin 842,24 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi de 1,80 değer kazandı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
04.05.2020 - 18:43 | Son Güncelleme: 04.05.2020 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 2,24’lük düşüşle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
701602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/701602.aspx
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