Tokcanlı “Koronavirüs salgını sürecinde hep birlikte gördük ki, özellikle perakende ve hizmet sektörlerinde birçok şirket, yeterli dijital altyapıya sahip olmadığı için yeni şartlara adapte olmakta zorlandı, hızlı aksiyon alamadı. Önümüzdeki günlerde de ancak teknolojiyi iş süreçlerine entegre edebilen şirketlerin bu şartlara uyum sağlamakta başarılı olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Teknolojiye yatırım yapan şirketler kazanacak
08.05.2020 - 04:57 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 04:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Multinet Up Dijital Genel Müdür Yardımcısı Zafer Şafak Tokcanlı, önümüzdeki süreçte iş dünyasının yeniden yapılanacağını, dijitale yatırım yapan şirketlerin büyüyeceğini söyledi.
Etiketler : multinet,
702449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/702449.aspx
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