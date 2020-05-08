Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokcanlı “Koronavirüs salgını sürecinde hep birlikte gördük ki, özellikle perakende ve hizmet sektörlerinde birçok şirket, yeterli dijital altyapıya sahip olmadığı için yeni şartlara adapte olmakta zorlandı, hızlı aksiyon alamadı. Önümüzdeki günlerde de ancak teknolojiyi iş süreçlerine entegre edebilen şirketlerin bu şartlara uyum sağlamakta başarılı olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.