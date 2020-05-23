İstanbul Kapalıçarşı’da 380 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380,20 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 526 liradan, 346,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350,50 liradan, 2 bin 447 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 467 liradan, bin 224 liradan alınan Yarım Ziynet bin 234 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor... İşte son durum!
23.05.2020 - 18:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,20 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : altın,gram,çeyrek,altın fiyatları,
706296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/706296.aspx
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