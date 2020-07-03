Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,99’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1.159,30 puanlık azalışla 115 bin 748,47 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 21 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi de 1,16 değer kaybetti.