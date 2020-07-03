Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,99’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1.159,30 puanlık azalışla 115 bin 748,47 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 21 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi de 1,16 değer kaybetti.
Borsa haftayı düşüşle kapattı
03.07.2020 - 18:22 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,99’luk düşüşle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,gün,bist,
715435 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/715435.aspx
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