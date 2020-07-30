Dolar/TL’nin kamunun 100 milyar doları aşan döviz arzı desteğiyle yaklaşık 1.5 aydır izlediği stabil seyir, bu hafta itibarıyla yerini 7 seviyesine doğru yükselişe bıraktı.
Euro/TL 8,27 ile rekor tazelerken, dolar/TL de 7.00 seviyesini gördü.
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Dolar/TL’nin kamunun 100 milyar doları aşan döviz arzı desteğiyle yaklaşık 1.5 aydır izlediği stabil seyir, bu hafta itibarıyla yerini 7 seviyesine doğru yükselişe bıraktı.
Euro/TL 8,27 ile rekor tazelerken, dolar/TL de 7.00 seviyesini gördü.
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