Serbest piyasada 7,2900 liradan alınan dolar, 7,2910 liradan satılıyor. 8,6360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6370 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2940 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6360 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 7,2900 liradan alınan dolar, 7,2910 liradan satılıyor. 8,6360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6370 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2940 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6360 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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