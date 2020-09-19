Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kur, 7,57 TL'nin üzerini test ederek zirve tazeledi. Öte yandan son iki günde ABD'deki kasırga sebebiyle petrol üretim tesisilerinin faaliyetleri yavaşladı. Bu sebeple brent petrolün varil fiyatı da bir haftada 40 dolardan 44 dolara tırmandı. Her iki gelişme, içeride pompa fiyatlarına yansıdı. Dün geceden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin ise 25 kuruş zam geldi. Benzinin litresi İstanbul'da 6,60 TL'den 6,88 TL'ye, motorinin ise 5,74 TL'den 5,99 TL'ye çıktı.