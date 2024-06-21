Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bayramda beyaz ete talep arttı! Mangalcılara kötü haber.. Kanat fiyatı uçuşa geçti

Bayramda beyaz ete talep arttı! Mangalcılara kötü haber.. Kanat fiyatı uçuşa geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayramda beyaz ete talep arttı! Mangalcılara kötü haber.. Kanat fiyatı uçuşa geçti

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde mangal yapmak isteyenler beyaz et fiyatlarıyla şaşkına döndü. Bayramda kesimin durdurulması ve talep yoğunluğu nedeniyle tavuk kanat fiyatı ikiye katlandı.

Ramazan Bayramı'nda 350 TL'den satılan kırmızı et fiyatı Kurban Bayramı'nda 600 TL'yi buldu. Kırmızı etin cep yakması vatandaşı beyaz ete yönlendirdi. Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde İstanbul'da birçok mangal yapmak isteyenler gördükleri fiyatla şaşa kaldı.

TAVUK KANAT İKİYE KATLANDI

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler, tatilin son günlerini mesire alanlarında geçirdi. Kırmızı etin pahalı olması nedeniyle tavuk kanada yönelenler kasap ve marketlerde kanat bulmakta zorlandı.

Tavuk kanadın kilo fiyatı 280 TL'yi buldu.

BAYRAM SÜRESİNCE KESİM DURDU

Uzmanlar fiyat artışının nedenini bayram süresince kesim işleminin yapılmadığını ve bu nedenle fiyatların ikiye katlandığını söylüyor.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 200'DEN FAZLA ARTTI

Yılbaşında 110-120 lira aralığında satılan kanat kanadının kilosu bugünlerde kalitesine göre 190-280 lira aralığından satılıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Söğüt'te kaçak kazı yapan iki kişi açtıkları çukurda öldüBakan Şimşek'in taksici olduğu görüntüler yeniden gündem oldu: Bari otobüs parası verseydiniz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsa, dolar ve altın şaşırtıyor! Bu hafta en çok hangi yatırım kazandırdı - EkonomiBu hafta en çok hangi yatırım kazandırdı!Rakam 35 bin TL'ye kadar çıktı! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar - Ekonomiİşte sıfır faizli kredi veren bankalar...Vergi paketinden yeni detaylar! Banka hesabını paylaşanlar ve kirayı elden ödeyenler yandı - EkonomiBanka hesabını paylaşanlar ve kirayı elden ödeyenler yandıMerkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki miktar - EkonomiMerkez Bankası'nın net rezervlerinde büyük artışBahşişten bile vergi mi alınacak? Vergi düzenlemesine ilişkin iddialara cevap geldi - EkonomiVergi düzenlemesine ilişkin iddialara cevapBakan Şimşek Londra'da yatırımcılarla buluştu! Türkiye'ye yatırım sözü  - EkonomiKritik toplantıda Türkiye'ye yatırım sözü
Sonraki Haber Yükleniyor...