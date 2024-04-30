Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kanatlı et ihracatına kısıtlama getirildi

Kanatlı et ihracatına kısıtlama getirildi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Kanatlı et ihracatına kısıtlama getirildi

Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı, "Ticaret Bakanlığımız tarafından, başta Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili resmi ve sektörel kuruluşlar ile yapılan istişareler ve çalışmalar sonucunda, bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verilmiştir." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Ekonomi
Yabancılar da ‘TL’ dedi! İşte dolar beklentileri…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yabancılar da ‘TL’ dedi! İşte dolar beklentileri… - EkonomiYabancılar da ‘TL’ dedi! İşte dolar beklentileri…Simit fiyatlarında yeni dönem! Bakanlık duyurdu, zorunlu hale getirildi - EkonomiSimit fiyatlarında yeni dönem!Pahalı konuta aşamalı çözüm! Fuzul önce arsadan pay sonra evi satıyor - EkonomiEv almayı düşünenler dikkat! Pahalı konuta aşamalı çözümMurathan Kalyoncu: Yurt dışında daha fazla görünmek istiyoruz - EkonomiMurathan Kalyoncu: Yurt dışında daha fazla görünmek istiyoruzABD bankası Citi'den dolara karşı TL tavsiyesi - EkonomiDolara karşı TL'yi önerdilerBakan Şimşek'ten 60 milyar dolarlık turizm geliri hedefi: Türkiye dünyanın en büyük 4'üncü turizm destinasyonu oldu - Ekonomi60 milyar dolar kapıda!
Sonraki Haber Yükleniyor...