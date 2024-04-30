Kanatlı et ihracatına kısıtlama getirildi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 30 Nisan 2024 08:47 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 08:48 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı, "Ticaret Bakanlığımız tarafından, başta Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili resmi ve sektörel kuruluşlar ile yapılan istişareler ve çalışmalar sonucunda, bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verilmiştir." açıklamasını yaptı.