Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > TOFAŞ Otomobil Fabrikaları (TOASO) 2024 temettü ne zaman? TOASO 2024 hedef fiyat…

TOFAŞ Otomobil Fabrikaları (TOASO) 2024 temettü ne zaman? TOASO 2024 hedef fiyat…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOFAŞ Otomobil Fabrikaları (TOASO) 2024 temettü ne zaman? TOASO 2024 hedef fiyat…

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsanın en büyük şirketlerinden TOFAŞ Otomobil Fabrikaları (TOASO) 4 Nisan tarihinde (bugün) hisse başına net 18 TL temettü verecek. Son kapanışını 275 TL’den gerçekleştiren ve 15 milyar TL kâr elde eden hisse için hedef fiyatlar da açıklandı. İşte bütün detaylar…

Borsa şirketlerinin temettü ödemeleri devam ediyor. Yatırımcılar, borsanın en büyük şirketleri arasında yer alan TOFAŞ Otomobil Fabrikalarının (TOASO) temettü ödemesine odaklandı. “TOASO 2024 temettü ne zaman?”, “Kaç TL ödeyecek?” sorularının cevapları aranırken; TOASO 2024 temettü ödemesi 4 Nisan tarihinde (bugün) gerçekleşiyor. Buna göre elinde 1 lot TOASO hissesi olan yatırımcı, 20 TL brüt ve 18 TL net temettü almaya hak kazanacak.

BİR YILDA YÜZDE 45 YÜKSELDİ

Son kapanışını 275,00 TL fiyattan gerçekleştiren TOASO hissesinde bu fiyata göre temettü verimliliği yüzde 7,27 olarak hesaplanıyor. 4 Nisan işlemlerinden hissenin 255,00 TL fiyatla işlem görmeye başlaması bekleniyor. TOASO hissesinde son 1 aylık getiri %5,36 ve yıllık getiri %45,97 olarak gerçekleşirken; hissenin 9,12 F/K oranı ve 3,73 PD/DD değerine sahip olduğu dikkat çekiyor.

TOASO 2024 HEDEF FİYAT

2023 yılında yüzde 61 oranında artışla 15 milyar 83 milyon TL net kâr açıklayan TOASO için aracı kurumların hedef fiyatları da belli oldu. Buna göre TOASO için 12 aylık süreçte;

- Vakıf Yatırım; 443,00 TL

- İş Yatırım; 436,20 TL

- Halk Yatırım; 361,80 TL hedef fiyat öngörüsünde bulundu.

TOASO SON 5 YILLIK TEMETTÜ GEÇMİŞİ

-21 Mart 2023’te hisse başına net 5,40 TL

-22 Mart 2022’de hisse başına net 5,76 TL

-23 Mart 2021’de hisse başına net 2,55 TL

-25 Mart 2020’de hisse başına net 2,04 TL

-19 Mart 2019’da hisse başına net 1,49 TL

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Büyük hisselerde neler oluyor? Borsada %20’den fazla düşen dev şirketler - EkonomiBorsada %20’den fazla düşen dev şirketlerDış ticaret açığı 7,5 milyar dolara geriledi - EkonomiDış ticaret açığında büyük düşüş‘Ons’ ve ‘gram’da yeni rekor! Bu fiyatlardan altın alınır mı?  - EkonomiBu fiyatlardan altın alınır mı? Dolarda işler tersine döndü! Şimdi de vatandaş satıyor, Merkez alıyor - EkonomiŞimdi de vatandaş satıyor, Merkez alıyorMehmet Şimşek 31 Mart’ı değerlendirdi: Maaşlara zam çözüm değil önce enflasyonu düşürmeliyiz - EkonomiMaaşlara zam çözüm değil önce enflasyonu düşürmeliyizGöz göre göre fahiş zam! 39 liralık ürünü 120 liraya satıyorlar - EkonomiGöz göre göre fahiş zam!AYM'den gecekondu kararı! Kamu arazisindeki kaçak yapının yıkımı zorlaşıyor - EkonomiKaçak yapının yıkımı zorlaşıyorSigaraya büyük zam! En ucuzu 58 TL oldu - EkonomiSigaraya büyük zamDolar ve borsada şok etkisi! Enflasyona karşı hangi yatırım kazandırdı? - EkonomiEnflasyona karşı hangi yatırım kazandırdı?Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan açıklama: Sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız - EkonomiEKK'dan 'enflasyonla mücadele' ve 'sosyal refah' vurgusu
Sonraki Haber Yükleniyor...