TOFAŞ Otomobil Fabrikaları (TOASO) 2024 temettü ne zaman? TOASO 2024 hedef fiyat…

Borsanın en büyük şirketlerinden TOFAŞ Otomobil Fabrikaları (TOASO) 4 Nisan tarihinde (bugün) hisse başına net 18 TL temettü verecek. Son kapanışını 275 TL’den gerçekleştiren ve 15 milyar TL kâr elde eden hisse için hedef fiyatlar da açıklandı. İşte bütün detaylar…

Borsa şirketlerinin temettü ödemeleri devam ediyor. Yatırımcılar, borsanın en büyük şirketleri arasında yer alan TOFAŞ Otomobil Fabrikalarının (TOASO) temettü ödemesine odaklandı. “TOASO 2024 temettü ne zaman?”, “Kaç TL ödeyecek?” sorularının cevapları aranırken; TOASO 2024 temettü ödemesi 4 Nisan tarihinde (bugün) gerçekleşiyor. Buna göre elinde 1 lot TOASO hissesi olan yatırımcı, 20 TL brüt ve 18 TL net temettü almaya hak kazanacak.

BİR YILDA YÜZDE 45 YÜKSELDİ

Son kapanışını 275,00 TL fiyattan gerçekleştiren TOASO hissesinde bu fiyata göre temettü verimliliği yüzde 7,27 olarak hesaplanıyor. 4 Nisan işlemlerinden hissenin 255,00 TL fiyatla işlem görmeye başlaması bekleniyor. TOASO hissesinde son 1 aylık getiri %5,36 ve yıllık getiri %45,97 olarak gerçekleşirken; hissenin 9,12 F/K oranı ve 3,73 PD/DD değerine sahip olduğu dikkat çekiyor.

TOASO 2024 HEDEF FİYAT

2023 yılında yüzde 61 oranında artışla 15 milyar 83 milyon TL net kâr açıklayan TOASO için aracı kurumların hedef fiyatları da belli oldu. Buna göre TOASO için 12 aylık süreçte;

- Vakıf Yatırım; 443,00 TL

- İş Yatırım; 436,20 TL

- Halk Yatırım; 361,80 TL hedef fiyat öngörüsünde bulundu.

TOASO SON 5 YILLIK TEMETTÜ GEÇMİŞİ

-21 Mart 2023’te hisse başına net 5,40 TL

-22 Mart 2022’de hisse başına net 5,76 TL

-23 Mart 2021’de hisse başına net 2,55 TL

-25 Mart 2020’de hisse başına net 2,04 TL

-19 Mart 2019’da hisse başına net 1,49 TL