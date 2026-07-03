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Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda şehir merkezi istikametine doğru ters yönde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, hem kendi canını hem de yoldaki diğer araçların güvenliğini hiçe sayarak trafikte büyük tehlike oluşturdu. Faciaya adeta davetiye çıkaran kural tanımaz sürücünün trafikteki o tehlikeli yolculuğu, aynı güzergahta ilerleyen başka bir sürücünün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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