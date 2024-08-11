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25 yaşındaki genç okul duvarının üzerinde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 25 yaşındaki genç okul duvarının üzerinde ölü bulundu. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, İnegöl’de Kaşıkçıoğlu Ortaokulu’nun bahçesinde meydana geldi. Okulun yanından geçen bir vatandaş duvar üzerinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu görüp ekiplere haber verdi.

25 yaşındaki genç okul duvarının üzerinde ölü bulundu - 1. Resim

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken yapılan incelemede ölen gencin 25 yaşındaki Uğur Öztürk olduğu tespit edildi.

25 yaşındaki genç okul duvarının üzerinde ölü bulundu - 2. Resim

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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