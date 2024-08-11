Bursa'nın İnegöl ilçesinde 25 yaşındaki genç okul duvarının üzerinde ölü bulundu. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, İnegöl’de Kaşıkçıoğlu Ortaokulu’nun bahçesinde meydana geldi. Okulun yanından geçen bir vatandaş duvar üzerinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu görüp ekiplere haber verdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken yapılan incelemede ölen gencin 25 yaşındaki Uğur Öztürk olduğu tespit edildi.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.