Farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri Hatay'a ulaştı. Hassa ilçesine güvenlik önlemleri altında gelen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
02.02.2019 - 16:30 | Son Güncelleme: 02.02.2019 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ve komando takviyesi yapıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Suriye,Hatay,TSK,
601929 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601929.aspx
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