Farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri Hatay'a ulaştı. Hassa ilçesine güvenlik önlemleri altında gelen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. 