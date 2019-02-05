Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK'nın 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimler için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Seçmen listelerini 31 Ocak itibariyle kesinleştiren YSK, seçmenlerin oy kullanacağı sandıkları da belirledi. Peki, Nerede oy kullanacağım? İşte YSK seçmen sorgulama sayfası.

Oy kullanılacak sandık bilgileri YSK tarafından belirlendi. YSK’nın sitesinde yer alan seçmen sorgulama sayfası da aktif oldu. Seçmenler “nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım’’ sorularına YSK’nın internet sayfasında yer alan “seçmen sorgulama” ekranından kimlik bilgilerini girerek, yanıt bulabilecek. Seçmen bugünden itibaren e-devlet sistemi üzerinden de nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağı öğrenilebilecek.

Nerede oy kullanacağım - TIKLA-ÖĞREN





5 ADIMDA OY VERME İŞLEMİ

YSK’nın sitesinde nasıl oy kullanılacağına dair bir broşür de yayımlandı. Buna göre, 5 adımda oy verme işlemi şu şekilde olacak;

1- Oy verme günü yanınıza T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı (TCKK),nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.

2- Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

3- Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak, zarfı kapatın.

4- Oy zarfını sandığa atın.

5- Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.