Hatay'a gönderilen mühimmat yüklü askeri tırlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye sınırına gönderilmeye devam ediyor.
Mühimmat yüklü araçların Suriye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat
20.02.2019 - 14:40 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araçlarla mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Hatay'a gönderilen mühimmat yüklü askeri tırlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye sınırına gönderilmeye devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : TSK,Suriye,sınır,takviye,
605892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/605892.aspx
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