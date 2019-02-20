Hatay'a gönderilen mühimmat yüklü askeri tırlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye sınırına gönderilmeye devam ediyor. 
Mühimmat yüklü araçların Suriye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. 