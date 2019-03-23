Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.