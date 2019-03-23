Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.