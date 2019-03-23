Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
Kuzey Irak'a hava harekatı
23.03.2019 - 10:31 | Son Güncelleme: 23.03.2019 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler imha edildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
612075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/612075.aspx
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