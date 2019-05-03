Çamlıca'da 2013 yılında yapımına başlanan ve 6 yılda tamamlanan Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. 
Büyük Çamlıca Camii açılış öncesi havadan görüntülenmişti. 