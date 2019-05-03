Çamlıca'da 2013 yılında yapımına başlanan ve 6 yılda tamamlanan Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.
Büyük Çamlıca Camii açılış öncesi havadan görüntülenmişti.
Çamlıca Camii'nin resmi açılışı bugün yapılacak
03.05.2019 - 09:20 | Son Güncelleme: 03.05.2019 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı bugün gerçekleşecek.
Çamlıca'da 2013 yılında yapımına başlanan ve 6 yılda tamamlanan Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : çamlıca camisi,açılış,bugün,
621867 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621867.aspx
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