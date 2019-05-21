Kayseri'de terörle mücadele şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda Suriye Uyruklu 10 DEAŞ'lı eş zamanlı operasyonla yakalandı
Kayseri'deki terör operasyonunda 10 DEAŞ'lı yakalandı
21.05.2019 - 09:29 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de terörle mücadele şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda Suriye Uyruklu 10 DEAŞ'lı eş zamanlı operasyonla yakalandı
Etiketler : Kayseri,
626018 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626018.aspx
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