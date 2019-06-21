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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi
21.06.2019 - 11:14 | Son Güncelleme: 21.06.2019 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen ”Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu’nda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
632227 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632227.aspx
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