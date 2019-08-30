MSB:"Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter ile gerçekleştirildi."
Fırat'ın doğusunda Türkiye ile ABD'den 2. ortak helikopter uçuşu
30.08.2019 - 13:44 | Son Güncelleme: 30.08.2019 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter ile gerçekleştirildi."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
647267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/647267.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER