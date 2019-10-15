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Bakanı Akar, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
15.10.2019 - 20:05 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 20:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve El-Şamari, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hulusi Akar,Necah Hasan Ali El-Şamari,
656533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656533.aspx
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