Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Bosnaköy köyü yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde A.E'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Bosnaköy köyü yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde A.E'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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