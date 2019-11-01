Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Bosnaköy köyü yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde A.E'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

Terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.