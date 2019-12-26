Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Dendias, daha sonra Patrik Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükür Genç ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile bir araya geldi.