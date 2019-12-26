Bakan Dendias, daha sonra Patrik Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükür Genç ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile bir araya geldi.
Yunan bakan Noel ayinine katıldı
26.12.2019 - 03:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 - 03:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya’da darbeci Halife Hafter ile görüşerek, ülkenin meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin Türkiye ile “mutabakat zaptı imzalama hakkı bulunmadığını” öne süren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Fener Rum Patrikhanesi’ndeki Noel ayinine katıldı.
Etiketler : Nikos Dendias,fener rum patrikhanesi,
671068 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671068.aspx
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