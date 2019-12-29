Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.20’de merkez üssü Sarıkamış ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.
Kars'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!
29.12.2019 - 14:32 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ta merkez üssü Sarıkamış ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,Kars,
671774 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671774.aspx
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