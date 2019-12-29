Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.20’de merkez üssü Sarıkamış ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.