Sivas’ta İmranlı ilçesi Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle, kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olayları dikkate alınarak okulları 6 Ocak Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi.
Sivas’ın İmranlı ilçesinde kar tatili
05.01.2020 - 16:15 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın İmranlı ilçesinde kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Kaynak: İHA
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