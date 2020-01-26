MSB:"Terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Acımasız terör örgütü Azez’de patlattığı bombalı araçla 7 masum sivili daha katlederken 20’den fazla sivili de yaraladı."
MSB'den Azez açıklaması
26.01.2020 - 20:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 - 20:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Acımasız terör örgütü Azez’de patlattığı bombalı araçla 7 masum sivili daha katlederken 20’den fazla sivili de yaraladı."
Etiketler : MSB,
677545 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677545.aspx
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