Hatay’da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’nda öğle saatlerinde helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı. 1 helikopter ve 1 ambulans Suriye’den Türkiye sınırına girdi.
Sınırda helikopter ve ambulans hareketliliği
28.02.2020 - 18:10 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu Hatay’da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’nda helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sınır,helikopter,ambulans,
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