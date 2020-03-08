Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.21'de meydana gelen deprem Yalova, Kocaeli ve İstanbul’dan da hissedildi.
Yalova açıklarında deprem oldu
08.03.2020 - 07:39 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 07:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Yalova açıklarında 07.21'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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