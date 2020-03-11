TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul - Sofya tren seferlerine yeni nesil 'Korona Virüs' sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu.
İstanbul - Sofya tren seferlerine ara verildi
11.03.2020 - 14:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul - Sofya tren seferlerine yeni nesil 'Korona Virüs' sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu.
Etiketler : İstanbul - Sofya tren seferleri,
687282 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687282.aspx
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