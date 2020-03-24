Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır."