Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır."
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Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır."
Etiketler : süleyman soylu,koronavirüs,