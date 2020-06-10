Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız’ın gözaltı kararlarına değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: Hangi gerekçeyle alınıyorlar? Suçluyorlar, efendim bunlar casusluk yapacakmış. Bu kadar da ayağa düşürmeyin bu casusluğu kardeşim. Nereden çıkarıyorsunuz bunları?
Tetikçilere arka çıktı
10.06.2020 - 04:08 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 04:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, önceki gün “casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınan OdaTv tetikçilerine arka çıktı.
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,
710022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710022.aspx
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