Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız’ın gözaltı kararlarına değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: Hangi gerekçeyle alınıyorlar? Suçluyorlar, efendim bunlar casusluk yapacakmış. Bu kadar da ayağa düşürmeyin bu casusluğu kardeşim. Nereden çıkarıyorsunuz bunları?