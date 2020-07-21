İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
21.07.2020 - 13:11 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,uyuşturucu,story_,
719614 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719614.aspx
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