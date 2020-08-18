Bakanlığın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
18.08.2020 - 09:06 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,barış pınarı bölgesi,terörist,
725628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/725628.aspx
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