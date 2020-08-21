Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat Ersoy atandı. Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat Ersoy atandı
21.08.2020 - 06:49 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 06:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler : imdat ersoy,
726250 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726250.aspx
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