Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz ve turizm konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü
21.08.2020 - 11:55 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz ve turizm konuları ele alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
726303 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726303.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER