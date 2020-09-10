Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde farklı adreslere yapılan operasyonda 10’u Irak uyruklu 1’i Türkmen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından örgüt üyesi şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adli mercilere sevk edildi.