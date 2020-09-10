Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde farklı adreslere yapılan operasyonda 10’u Irak uyruklu 1’i Türkmen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından örgüt üyesi şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adli mercilere sevk edildi.
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
10.09.2020 - 10:52 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kırşehir,DEAŞ,
730799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730799.aspx
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