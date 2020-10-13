İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin verdiği hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.
Mahkeme Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti
13.10.2020 - 15:23 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin verdiği hak ihlali kararının ardından Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti
Kaynak: AA
Etiketler : Enis Berberoğlu,
738609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738609.aspx
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