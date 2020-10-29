İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur nedeniyle Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı’nı su baskını yaşandı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçların güçlükle ilerlediği görüldü.