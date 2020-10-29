İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur nedeniyle Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı’nı su baskını yaşandı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Karaköy Perşembe Pazarı’nı su bastı
29.10.2020 - 10:03 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı’nı su bastı.
Kaynak: İHA
Etiketler : karaköy,
742527 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742527.aspx
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