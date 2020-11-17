Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra DURMAZ - ANKARA

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının ve ölüm oranlarının artması nedeniyle yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgındaki son duruma ilişkin kabine üyelerine sunum yapması öngörülüyor. Artan vaka sayıları nedeniyle, restoranlar ve kafelerin hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği ve yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların toplantıda ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülürken, ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumu da değerlendirilecek.

YENİ KISITLAMALARA KARAR VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz kabine toplantısında, kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılarak, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.



ATEŞKES SÜRECİ GÜNDEMDE

Kabine toplantısının bir diğer konusu ise Dağlık Karabağ'daki ateşkes süreci olacak. Ankara'da Rus heyetle yapılan görüşmelerin toplantıda gündeme gelmesi beklenirken, bölgeye gönderilecek Türk barış gücü ile ilgili de son durum değerlendirilecek. Ayrıca, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele ve turizmde 2021 hedefleri de toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor. Ekonomideki son gelişmeler de toplantıda masaya yatırılacak.