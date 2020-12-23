Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi. 24 Aralık Perşembe günü saat 17:00’de gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulunun ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi
23.12.2020 - 15:44 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi. 24 Aralık Perşembe günü saat 17:00’de gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulunun ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Etiketler : Koronavirüs Bilim Kurulu,
755031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/755031.aspx
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