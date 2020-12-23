Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi. 24 Aralık Perşembe günü saat 17:00’de gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulunun ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.