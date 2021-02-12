Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi’de başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yağışın gün içerisinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.