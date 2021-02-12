Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi’de başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yağışın gün içerisinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.
İstanbul’da kar yağışı başladı
12.02.2021 - 09:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da beklenene kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi’de başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Etiketler : istanbul,kar,yağış,
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