Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
23.02.2021 - 11:49 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : terörist,Barış Pınarı Bölgesi,
769807 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/769807.aspx
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