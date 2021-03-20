AFAD verilerine göre, saat 08.51'de merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 15.25 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem! | Son depremler
20.03.2021 - 09:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan’ın Kemah ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
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775934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/775934.aspx
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