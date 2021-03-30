Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems'i kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı. 

Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu. 