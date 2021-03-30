Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
BAŞA DÖN
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,